Live sold out per Mahmood: arrivano nuove date a Roma e Milano

Cresce l’attesa per i live di Mahmood. In attesa di vederlo sul palco, il cantautore continua a collezionare consensi e sold out. Per questo la data romana all’Atlantico Live raddoppia con un nuovo show previsto per sabato 28 maggio 2022, seguita dalle due milanesi all’Alcatraz a cui si aggiunge una terza lunedì 30 maggio .

Al tour, che vedrà Mahmood esibirsi nei club in Italia e nelle principali città europee a partire da aprile 2022, si aggiunge anche il concerto di martedì 10 maggio al Gran Teatro Geox di Padova. Lo show di Napoli invece, previsto per domenica 22 maggio, è spostato dalla Casa della Musica al Palapartenope. I biglietti acquistati restano validi per la nuova location. Tutte le info su www.friendsandpartners.it

Mahmood al Lucca Comics & Games 2021

Domenica 31 ottobre Mahmood presenterà a Lucca Comics & Games 2021 “Ghettolimpo – Sui sentieri dell’anima”, il libro a fumetti edito da Mondadori in uscita il 2 novembre e già disponibile in preorder. Per l’occasione l’artista dialogherà con Sio di musica e fumetti, in un incontro moderato da Luca Valtorta. Quando ha concepito l’album “Ghettolimpo”, Mahmood ha scelto che ogni brano fosse associato a un personaggio, che ogni canzone avesse una forma a cui gli occhi potessero guardare, a partire da Inuyasha, chiaro tributo a Rumiko Takahashi. Il passo successivo è stato realizzare il racconto di tutte le canzoni dell’album proprio sotto forma di fumetto, in collaborazione con la crew di Shockdom, una delle case editrici più all’avanguardia in Italia, nonché editore della rivista “Manga Vibe”, dedicata esclusivamente al Manga italiano.

Il volume, interamente curato da Mahmood, coinvolge quindi alcuni fra i migliori giovani fumettisti e sceneggiatori italiani offrendo un vero e proprio viaggio visivo nella sua anima. Autore e cantante stimato nella scena italiana e internazionale, dopo gli ottimi risultati raggiunti, Mahmood conta un totale di 16 dischi di platino, 8 dischi d’oro e oltre 400 milioni di streaming.

Il calendario con le nuove date

Le prevendite sono disponibili su www.friendsandpartners.it e nei punti vendita dalle ore 16:00 di venerdì 29 ottobre 2021

Sabato 23 aprile 2022 – Bataclan, Parigi (recupero del 17/12/2021)

Lunedì 25 aprile 2022 – De Roma, Anversa (recupero del 18/12/2021)

Martedì 26 aprile 2022 – Melkweg, Amsterdam (recupero del 15/12/2021)

Giovedì 28 aprile 2022 – Les Docks, Losanna (recupero del 7/12/2021)

Sabato 30 aprile 2022 – Komplex 457, Zurigo (recupero del 6/12/2021)

Lunedì 2 maggio 2022 – O2 Shepherd’s Bush Empire, Londra (recupero del 12/12/2021)

Mercoledì 4 maggio 2022 – Sala But, Madrid (recupero del 10/12/2021)

Martedì 10 maggio 2022 – Gran Teatro Geox, Padova NUOVA DATA

Mercoledì 11 maggio 2022 – Tuscany Hall, Firenze (recupero del 16/11/2021)

Venerdì 13 maggio 2022 – Concordia, Venaria (TO) (recupero del 20/11/2021)

Sabato 14 maggio 2022 – Vox Club, Nonantola (MO) (recupero del 19/11/2021)

Martedì 17 maggio 2022 – Alcatraz, Milano (recupero del 23/11/2021) SOLD OUT

Mercoledì 18 maggio 2022 – Alcatraz, Milano (recupero del 24/11/2021) SOLD OUT

Sabato 21 maggio 2022 – Atlantico Live, Roma (recupero del 13/11/2021) SOLD OUT

Domenica 22 maggio 2022 – Palapartenope, Napoli (recupero del 12/11/2021) NUOVA LOCATION

Venerdì 27 maggio 2022 – Palladium, Varsavia (recupero del 2/12/2021)

Sabato 28 maggio 2022 – Atlantico Live, Roma NUOVA DATA

Lunedì 30 maggio 2022 – Alcatraz, Milano NUOVA DATA