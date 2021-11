Le Iene, Giulia Salemi senza filtri: “Ho imparato ad accettarmi”

Secondo numerose ricerche, il tasso di depressione e ansia tra adulti e adolescenti è in crescita. Tra i motivi dell’aumento, un ruolo chiave lo avrebbero i social network.

In Norvegia, per tentare di risolvere il problema, è stata emanata una legge che impone di segnalare se una foto sia stata ritoccata, sia che venga pubblicata su una rivista che su Instagram.

Ma cosa ne pensano i nostri influencer?

In un servizio per Le Iene, Nicolò De Devitiis ha chiesto ad alcuni dei volti più noti dei social se fossero disposti a rinunciare ai filtri e a condividere scatti #nofiltersulserio.

Tra questi anche Giulia Salemi, che ha raccontato la sua esperienza con i social e le difficoltà avute nell’accettazione di sé.

