Falso ginecologo molesta ragazze online: da una denuncia il caso diventa nazionale

Fingendosi ginecologo molestava le ragazze online chiedendo di vedere le loro parti intime in videochiamata per fare una diagnosi. A smascherare il molestatore è stata una ragazza pugliese, Noemi De Vitis, che dopo aver ricevuto la chiamata del falso medico si è insospettita e ha deciso di raccontare l’accaduto sui social e denunciare.

Sono circa 200 le ragazze coinvolte

Immediatamente, quello che sembrava un caso isolato, è diventato un caso nazionale. Sono circa 200 infatti, le ragazze in tutta Italia che hanno ricevuto la telefonata di Francesco Licante (o Lirante) , uomo dalla voce profonda che sembrava conoscere molto bene il profilo clinico delle ragazze.

A preoccupare maggiormente nella vicenda, è il fatto che il falso ginecologo sembrava conoscere molto bene le ‘sue’ vittime: dalle conversazioni telefoniche, diverse ragazze hanno raccontato che lui sapeva di alcune loro patologie, come se effettivamente avesse avuto modo di leggere referti o cartelle.

In attesa di conoscere l’esito delle indagini, sul profilo Instagram di Noemi De Vitis sono diversi i post per aiutare chi come lei, è stata contattata dal falso medico. A condividerli sono stati anche diversi personaggi e influencer con l’hashtag #nonseisola

