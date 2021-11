A mezzanotte play! Ecco la nuova musica fuori oggi (5 novembre)

Giovedì significa solo una cosa: a mezzanotte escono tutti i nuovi singoli e gli album. Dai nuovi brani di Coez, Post Malone e The Weeknd al nuovo disco di Rocco Hunt.

I singoli

“Due spicci” è il nuovo singolo di Vegas Jones. Nel testo, l’artista si interroga sul proprio vissuto e sul proprio percorso personale e lavorativo, con l’obiettivo di migliorarsi giorno dopo giorno, alzando sempre di più l’asticella.

“Come nelle canzoni” (Carosello Records) è il nuovo singolo di Coez, che segue i brani già editi “Wu-Tang” e “Flow Easy”, con cui il cantautore è tornato a due anni dall’ultimo progetto discografico. L’artista lancia un brano intenso, onesto e senza filtri. Una dedica a quella che è stata la propria metà, a cui si è dato tutto e con cui si sono condivisi momenti impressi nella mente: “Con te ho imparato il termine mancarsi”. Con questo brano Coez torna con la sonorità, ormai suo marchio di fabbrica, crossover tra rap e pop.

“Noi” è nuovo singolo del cantautore romano Valerio Mazzei per Columbia Records Italy/Sony Music Italy. Una dichiarazione d’amore, dolce nelle immagini e dalla melodia audace. In poco meno di 3 minuti il giovanissimo creator racconta il tempo leggero della meraviglia, di quando si era una cosa sola in due, in cui tutto volava via come bolle di sapone o come i giorni di agosto. Lo sguardo rivolto al passato non è nostalgico, perché in realtà gli occhi di Valerio sono serrati e trasognanti. Tra le righe di “Noi” c’è la voglia di tornare a sentire ancora il brivido di una nuova alba, la voglia di ricominciare a cantare insieme in auto le canzoni che passano alla radio, anche quelle di cui non si conoscono le parole.

Post Malone e The Weeknd collaborano per la prima volta in un brano congiunto. I due hanno annunciato il brano inedito sui social senza dare troppi dettagli. Solo un breve snippet.

“La strega del frutteto” (Carosello Records, distribuzione Virgin\Universal) è il primo singolo di Sick Luke. Per questa prima release, il noto producer ha scelto di coinvolgere due artisti della nuova generazione musicale italiana: Chiello, fresco del successo del suo primo album solista “Oceano Paradiso” & Madame, artista che da oltre due anni ha rivoluzionato il linguaggio e i codici della musica italiana. Il singolo anticipa il primo e attesissimo progetto discografico del producer, in uscita prossimamente per Carosello Records. Un’infatuazione frastornante è quella raccontata nel brano, in cui il protagonista è ormai rassegnato all’idea di essere stato totalmente stregato dal fascino di una fata oscura, una strega. L’effetto che provoca questo incantesimo è straniante: una sensazione che crea dipendenza, a cui è stato impossibile resistere. È rassegnato, privato di tutto e pervaso da un buio che avvolge e che fa male, ma nonostante ciò felice di aver vissuto quelle emozioni.

“Eli“, prodotto insieme a Riccardo Onori e Christian Rigano (rispettivamente chitarrista e tastierista di Jovanotti), degli Ok Ba. Le timbriche scure di questo brano si discostano dai toni sgargianti del singolo precedente – un reggaeton d’autore che ci ha accompagnato durante le giornate estive – andando a sottolineare la fine dell’estate e il passaggio alla stagione fredda.

“Dakar” è il terzo singolo di Monia. Un brano che rappresenta un cambio di rotta, una crescita artistica, dall’immagine fino alle sonorità. “Dakar” è un desiderio, il desiderio di un inizio o di un ritorno, potete scegliere la vostra chiave di lettura. Un brano dal corpo pop e il vestito R&B, con accessori di elettronica.

“Fragile” è il nuovo singolo di Dariush, su tutte le piattaforme digitali per Oyez! ll brano rappresenta una dedica alla vulnerabilità umana, una lettera d’amore che fotografa i momenti più complicati di una relazione in cui gioia e dolore diventano indistinguibili e le emozioni travolgenti. La penna di Dariush racconta sentimenti e sensazioni, un momento di introspezione in cui l’artista non ha paura di mostrare il suo lato più intimo.

I dischi

Rocco Hunt pubblica il suo quinto disco, “Rivoluzione” (Epic/Sony Music). Un album che racchiude la duplice anima del rapper: la capacità di cavalcare l’onda della melodia a quella di mettere tutto se stesso nei testi, da ritornelli che restano in testa a brani che sono portavoce delle ingiustizie, dall’attenzione alle proprie origini campane ad una costante ricerca stilistica e innovazione nella scrittura dei pezzi. In “Rivoluzione”, infatti, convive il rap più duro che affronta temi sociali e l’animo pop con cui Rocco Hunt si diverte a sperimentare. La cover dell’album è stata realizzata eccezionalmente da Jorit, street artist rivoluzionario che opera principalmente a Napoli e che con la sua Human Tribe si è fatto conoscere in tutto il mondo.

Esce in tutto il mondo “Il Volo Sings Morricone” (Epic/Sony Music), il nuovo atteso album de Il Volo dedicato al Maestro, un viaggio travolgente dentro l’arte di uno dei più grandi compositori del Novecento, sulle cui musiche Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble hanno lavorato per mesi. Il risultato è un disco composto da 14 canzoni, brani che ripercorrono le melodie leggendarie del Maestro, impresse nella memoria di tutti. Oltre alle emozionanti reinterpretazioni, contiene l’inedito “I colori dell’amore”, scritto per il trio da Andrea Morricone, un brano che parla della solitudine ai tempi del Covid, del rumore costante delle ambulanze ‘un suono in lontananza serve a vivere’, della difficoltà a reagire mentre attoniti si guarda il mondo da una finestra e infine della sensazione di libertà quando tutto è finito e si può riabbracciare il proprio amore. Comprende anche il brano di Ennio Morricone, tratto dalla colonna sonora del film ‘Il buono, il brutto, il cattivo’, “The Ecstasy of Gold”. Nell’album sono presenti anche altre importanti collaborazioni: con il violinista David Garrett in “La Califfa”, con Stjepan Hauser dei 2Cellos in “Se”, con il trombettista Chris Botti in “Come Sail Away” e con il flautista Andrea Griminelli in “Nella fantasia”.

Giuse The Lizia ha intenzione di continuare a mostrare di che pasta è fatto, facendoci immergere nel suo mondo fatto di un flusso imprevedibile e un fiume di parole spiattellate dritte in faccia. Il giovane artista di casa Maciste Dischi è pronto a regalarci il suo primo EP, “Come Minimo“.