Travis Scott rilascia due brani a sorpresa: sono l’anteprima del prossimo mixtape

“The dystopia is here”. Travis Scott è finalmente tornato e con lui un nuovo immaginario che condurrà verso la pubblicazione del prossimo disco: un mixtape intitolato “Dystopia” (in attesa del disco “Utopia”). Il rapper è sulle piattaforme digitali da oggi con due nuovi brani rilasciati a sorpresa. Si tratta di “Escape plan” e “Mafia”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da flame (@travisscott)

Astroworld Festival

L’interprete non regala molti altri dettagli mentre si prepara alla due giorni che lo vedrà protagonista assoluto di Astroworld, il festival da lui organizzato al Texas’ NRG Park di Houston e ormai giunto alla sua terza edizione.

Dal 2018 Travis ha fortemente voluto portare il proprio mondo da superstar dell’hip-hop a Houston, la città che l’ha visto crescere, nella forma dell’Astroworld Festival. Nome dell’ormai dismesso parco divertimenti locale e del terzo album in studio del rapper, Astroworld ha in passato accolto più giochi, giostre e ospiti speciali di quanto si possa immaginare, e l’edizione 2021 promette di non essere da meno.

Tra gli ospiti sul palco Tame Impala, Earth Wind & Fire, SZA, Young Thug, Bad Bunny, Lil Baby, 22 Savage, Chief Keef e Master P.

Dall’Italia lo speciale set di Travis potrà essere seguito in diretta su Apple Music stanotte a partire dalle 3.