Post Malone e The Weeknd pubblicano la loro prima canzone insieme

Post Malone e The Weeknd sorprendono i fan e lanciano la loro prima collaborazione. È su tutte le piattaforme “One right now”, brano che i due avevano annunciato solo qualche giorno fa. Prodotto da Louis Bell, Brian Lee e Andrew Bolooki, nel pezzo lo stile inconfondibile di Post Malone incontra la voce avvolgente di The Weeknd, fondendosi e duettando su una base musicale dalle atmosfere vagamente 80’s e notturne. Presto sarà disponibile anche il video ufficiale, diretto da Tanu Muino.

Presto fuori l’album di Post Malone

La pubblicazione è il primo passo per l’uscita del quarto album di Post Malone, tra i progetti più attesi, in arrivo nei prossimi mesi. Si tratterà del primo progetto discografico da “Hollywood’s Bleeding”, rilasciato nel 2019 e certificato disco d’oro in Italia, oltre che ad aver raggiunto la #1 nella Billboard Top 200.

The Weeknd, invece, è reduce dal successo di “Take My Breath”, #1 in radio per quattro settimane consecutive e attualmente in Top 15 dei brani più suonati, oltre che essere certificato disco d’oro. Da qualche settimana è uscito il brano con gli Swedish House Mafia, “Moth To A Flame”, nella Top 20 dei brani più suonati in radio.