Il web festeggia i Prelemi per il primo anniversario del “Ciao Pier” di Giulia Salemi

È trascorso esattamente un anno dal 6 novembre 2020, quando Giulia Salemi entrava come concorrente ufficiale del GF Vip 5.

Con un “Ciao Pier” rivolto a Pierpaolo Pretelli, la modella non poteva sapere di aver dato il via ad una storia d’amore entrata nella storia della tv.

Un anno dopo i “prelemi”, come vengono affettuosamente chiamati dal fandom, sono la coppia più amata dal web.

Proprio in occasione del primo anniversario da quel “Ciao Pier”, i fan hanno riempito le TL di Twitter e Instagram, con video, immagini e frasi che celebrano l’amore tra Giulia e Pierpaolo.

“Ciao pier”

Il destino li ha fatti incontrare nel posto giusto e al momento giusto quando non si stavano cercando. Perché quel 6 novembre era destino, era destino che uscito da quella

stanza incontrasse Giulia, la donna della sua vita.#prelemi pic.twitter.com/DafCeLn0zw — 𝒢𝓇𝒶𝒸𝑒 🤍💫 (@amoresopraognic) November 5, 2021

E anche Giulia non dimentica questo speciale anniversario…