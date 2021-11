Can Yaman all’Umberto I saluta i piccoli ricoverati e raccoglie fondi per nuovi macchinari

Una star dal cuore d’oro Can Yaman, che ha deciso di passare la vigilia del suo compleanno all’insegna della solidarietà. La star turca, nella mattinata di ieri, ha fatto visita ai bambini ricoverati al Policlinico Umberto I di Roma. Qui ha portato regali, fatto selfie e visitato il reparto di Neonatologia Pediatrica. Il sodalizio tra l’ospedale romano e Can Yaman risale a questa estate quando è nata “Can Yaman for Children ets”, associazione senza scopo di lucro, creata con l’obbiettivo di raccogliere fondi per strutture ospedaliere e promuovere attività di interesse sociale principalmente legate alla Pediatria e alla salute dei giovani in età evolutiva. E la prima iniziativa di sostegno appunto, è stata fatta con il Policlinico di Roma.

A Cinecittà World l’evento Happy Birthday Can Yaman

Proprio per aiutare i piccoli ricoverati Can Yaman, ieri pomeriggio, si è recato a Cinecittà World per l’evento ‘Happy Birthday Can Yaman’. Qui l’attore ha incontrato gli ospiti del parco, fatto foto con loro e raccolto fondi per l’associazione che porta il suo nome per poter acquistare una Culla Termica e un Respiratore da donare al Policlinico Umberto I di Roma.



L’attore, che oggi compie 32 anni, è recentemente tornato a Roma dopo aver trascorso il mese di ottobre a Palermo per le riprese della fiction ‘Viola come il Mare’, prossimamente in onda su Canale 5.