Giulia Salemi alla conduzione di un nuovo programma su Sky

Carriera in ascesa per Giulia Salemi. Mentre procede a gonfie vele il GF Vip Party in coppia con Gaia Zorzi, sempre in topic trendig su Twitter in ogni puntata, per la modella si aprono nuovi orizzonti lavorativi.

Come riportato dal settimanale Chi, Giulia debutterà alla conduzione di un nuovo programma di Sky. Si tratta di Artisti del Panettone e sarà trasmesso su Sky Uno e poi Tv 8 da questo dicembre. E non è finita qui. A gennaio 2022 debutterà in radio, mentre è attesa (ancora senza conferme ufficiali) per il nuovo anno anche la seconda edizione di Casa Salemi.

Anche per Pierpaolo Pretelli è un anno fortunato. In parallelo alla sua storia d’amore con Giulia, sta vivendo un ottimo momento lavorativo. Dopo l’esperienza a Tale e Quale Show (dove lo rivedremo nella puntata speciale del 19 novembre), Pier è stato scelto da Mara Venier per affiancarlo a Domenica In.