Al via la seconda edizione di ‘Time4Child – Feed the future’

Domani, 11 novembre, partirà la seconda edizione di Time4Child, manifestazione che si terrà fino al 15 novembre 2021, interamente dedicata ai ai giovani (tra i 13 e i 18 anni). L’evento, che si terrà online, ha scelto come tema di questa seconda edizione il “nutrimento” declinato in tutte le diverse aree di interesse. La manifestazione svilupperà durante le giornate di lavoro 4 grandi tematiche, Cibo, Mente, Salute, Sostenibilità, a cui se ne aggiunge una nuova per questa speciale edizione: quello dei Diritti. In questa sezione verranno argomentati, attraverso pillole realizzate da attori come Stefano Accorsi, Katia Follesa, Camilla Raznovich, temi legati a parole importanti come: Stalking, Denuncia, Rabbia, Amore Tossico.

Gli ospiti della nuova edizione

A raccontare la propria esperienza saranno nomi di spicco come Elena Bonetti, Ministra per le pari opportunità e la famiglia (venerdì 12 alle ore 11), Alessandro Politi, giornalista investigativo di Rai Uno, gli Chef Alessandro Cierciello e Loris Caporizzi e tanti altri ancora. Nelle 4 giornate si parlerà di fake news e informazione digitale, del benessere visivo, del ritorno a mostrare il proprio volto tra socialità e mascherine, dell’inclusività nel mondo sportivo, delle professioni del futuro legate al mondo della sostenibilità, del food e dell’arte.

Cibo e rieducazione alimentare

Grande importanza verrà data al tema del cibo e della rieducazione alimentare, attraverso incontri e appuntamenti con medici, esperti, scienziati e chef. Coordinatore scientifico di questa importante iniziativa è il Prof. Luca Bernardo, Direttore del Dipartimento Medicina dell’Infanzia e dell’Età Evolutiva S.C. Pediatria del Fatebenefratelli di Milano.

PER ISCRIVERSI: https://www.time4child.com/il- progetto-feed-the-future/