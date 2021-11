Il Volo omaggia Ennio Morricone: boom di ascolti su Rai 1

Boom di ascolti per la replica su Rai 1 di “IL VOLO – TRIBUTO A ENNIO MORRICONE”, il concerto evento registrato all’Arena di Verona e ritrasmesso in occasione del compleanno del Maestro, che il 10 novembre avrebbe compiuto 93 anni.

“ IL VOLO – TRIBUTO A ENNIO MORRICONE”

Piero, Ignazio e Gianluca hanno dedicato parte della loro straordinaria carriera a Ennio Morricone per la profonda stima e rispetto che provano nei suoi confronti, supportati in questo grande progetto mondiale, proprio dalla famiglia del Maestro.

Un tributo di cui fa parte anche il nuovo album “IL VOLO SINGS MORRICONE”, un viaggio travolgente dentro l’arte di uno dei più grandi compositori del Novecento, sulle cui musiche Il Volo ha lavorato per mesi.

Oltre alle emozionanti reinterpretazioni dei brani Ennio Morricone, il disco contiene l’inedito “I colori dell’amore”, scritto per il trio da Andrea Morricone, un brano che parla della solitudine ai tempi del Covid. Nella tracklist anche The Ecstasy of Gold”, tratto dalla colonna sonora del film ‘Il buono, il brutto, il cattivo’, per la prima volta accompagnato da un testo.

Nell’album sono presenti anche altre importanti collaborazioni: con il violinista David Garrett in “La Califfa”, con Stjepan Hauser dei 2Cellos in “Se”, con il trombettista Chris Botti in “Come Sail Away” e con il flautista Andrea Griminelli in “Nella fantasia”.