Aka 7even è il Best Italian Act agli Mtv Emas 2021

Aka 7even si è aggiudicato la vittoria del Best Italian Act agli MTV EMAs 2021, la cui 28esima edizione si sta tenendo proprio in queste ore a Budapest. “La notizia della vittoria come Best Italian Act agli MTV EMAs- commenta Aka 7even- è stata forse la più bella che potessi ricevere in questo momento: ricevere questo premio in uno dei più grandi eventi della musica internazionale per me significa molto. È un traguardo importante che abbraccio con emozione ed entusiasmo, spero di portare la mia musica sempre più lontano. Grazie a tutti coloro che mi hanno sostenuto fino a farmi arrivare fin qui e ai quali dedico questa vittoria”.

La domenica di Aka 7even era iniziata con la performance ad Amici di Maria De Filippi. Il cantante è tornato per esibirsi con il suo nuovo singolo: la ballad “6 PM”.

QUI la perfomance completa