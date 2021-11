Scrivo questa mail per estinguere un dubbio che mi attanaglia…

Tuttavia mi terrorizza davvero tanto l’idea che quei dieci secondi possano aver causato una gravidanza indesiderata (il famoso liquido preseminale). Il giorno successivo al rapporto incriminato mi sono recata in farmacia per prendere la pillola del giorno dopo ma il farmacista, dopo aver ascoltato la dinamica, mi ha sconsigliato di assumerla in quanto a suo avviso la possibilità era “remota” di per sé.

concepimento

Cara Anonima,vorremmo subito rassicurarti ci sembra proprio che puoi stare tranquilla! E complimenti alla farmacista che con grande professionalità ti ha ascoltata e consigliata. Detto ciò partiamo dal dato che probabilmente non eri nel tuo periodo fertile. E’ vero che il conteggio dei giorni fertili non è una misura accurata ma in questi casi ci fornisce le ipotesi da scartare. A conferma della improbabilità di un rapporto a rischio è il fatto che è avvenuta, solo e per qualche secondo una penetrazione, tieni presente che affinché avvenga unè necessario un rapporto completo con eiaculazione interna alla vagina e come detto, la donna deve trovarsi nei suoi giorni fertili. Per completezza di informazioni tieni presente che ilsecondo studi, sembra non contenere spermatozoi attivi, quindi in grado di fecondare.Quindi ci sembra che non vi siano rischi, attendi con serenità l’arrivo del prossimo ciclo.Sperando di averti tranquillizzato ti invitiamo a scriverci per qualsiasi dubbio o perplessità.Un caro saluto!