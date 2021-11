Tom Holland e Zendaya rompono il silenzio sulla loro relazione

Tom Holland e Zendaya hanno rotto il silenzio sulla loro relazione. I due interpreti hanno parlato per la prima volta della loro storia d’amore, dopo mesi di rumors partiti da uno scatto di Page Six – che risale a questa estate – dei due mentre si baciavano appassionatamente in auto. La conferma è arrivata nel corso di un’intervista con GQ.

“Uno degli aspetti negativi della nostra fama è che la privacy non è più davvero sotto il nostro controllo e un momento che pensi sia tra due persone che si amano così tanto, adesso è un momento condiviso con il mondo intero. Sono sempre stato irremovibile nel mantenere privata la mia vita privata perché condivido così tanto della mia vita con il mondo, comunque. Ci siamo sentiti come derubati della nostra privacy. Non credo che si tratti di non essere pronti. È solo che non volevamo farlo“, ha commentato l’interprete di Spider-Man nella nuova saga. “Non è una conversazione che posso portare avanti senza di lei. Sai – ha proseguito – la rispetto troppo per raccontare qualcosa. Questa non è la mia storia. È la nostra storia. E ci apriremo quando saremo pronti a parlarne entrambi”.

I microfoni di GQ hanno raggiunto anche Zendaya: “È stato abbastanza strano, imbarazzante, confuso e invasivo. Il sentimento uguale [che condividiamo] è che quando sei davvero innamorato e tieni a qualcuno, alcuni momenti o cose, speri di tenerle lontano dai riflettori. Penso che amare qualcuno sia una cosa sacra e una cosa speciale, qualcosa che vuoi attraversare e goderti tra le due persone che si amano l’un l’altra“, ha detto l’attrice.

Le due amatissime star tornano il 15 dicembre al cinema con ‘Spider-Man: No Way Home‘ di Jon Watts.

SPIDER-MAN: NO WAY HOME, IL TRAILER

SPIDER-MAN: NO WAY HOME, LA STORIA

Per la prima volta nella storia cinematografica di Spider-Man, viene rivelata l’identità del nostro amichevole eroe di quartiere, ponendo le sue responsabilità da supereroe in conflitto con la sua vita quotidiana e mettendo a rischio coloro a cui tiene di più. Quando chiede l’aiuto del Dottor Strange per ripristinare il suo segreto, l’incantesimo apre uno squarcio nel loro mondo, liberando i più potenti nemici mai affrontati da uno Spider-Man in qualsiasi universo. Ora Peter dovrà superare la sua più grande sfida, che non solo cambierà per sempre il suo futuro, ma anche quello del Multiverso.

SPIDER-MAN: NO WAY HOME, IL CAST

Nel cast, oltre a Holland, troviamo Zendaya, Jacob Batalon, Jon Favreau e Marisa Tomei che riprendono i rispettivi ruoli dei film precedenti. Tra i protagonisti anche Benedict Cumberbatch, che fa il suo esordio nella saga di Spider-Man nel ruolo di Doctor Strange.

Diretto da Jon Watts, al timone anche dei due capitoli precedenti, il film è stato scritto da Chris McKenna e Erik Sommers, con la produzione di Kevin Feige ed Amy Pascal.

SPIDER-MAN: NO WAY HOME, DATA DI USCITA

Spider-Man: No Way Home debutta il 15 dicembre solo al cinema prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia.