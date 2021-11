Emily in Paris 2, rilasciati trailer e data di uscita della nuova stagione – VIDEO

Pront* per le nuove amorose e bizzarre avventure di Emily Cooper tra le vie di Parigi? La protagonista Lily Collins sta per tornare su Netflix con la seconda stagione di Emily in Paris, la serie creata da Darren Star (ideatore di Sex and the City). Oggi la piattaforma di streaming ha rilasciato il trailer e la data di uscita.

EMILY IN PARIS 2, DOVE ERAVAMO RIMASTI?

Nella prima stagione, che ha debuttato sulla piattaforma lo scorso 2 ottobre, abbiamo visto la ventenne Emily Cooper alle prese con il trasferimento da Chicago a Parigi per un’opportunità di lavoro inaspettata. A lei il compito di portare un punto di vista americano a una venerabile società di marketing francese. Mentre si manifesta inevitabilmente lo scontro tra le due culture, la giovane si adatta alla vita di Parigi e si destreggia tra la sua carriera, le nuove amicizie e la vita amorosa. Ed è proprio sull’amore che si è interrotta la prima stagione: Emily divisa tra Gabriel (interpretato da Lucas Bravo), uno chef che abita nel suo palazzo, per il quale prova una fortissima attrazione e l’amicizia con Camille, fidanzata di Gabriel, anche se abbiamo visto i due prendersi una momento pausa. La strada stava per essere in discesa per Emily perché Gabriel aveva deciso di trasferirsi in Normandia per aprire il suo ristorante. Ma un investitore di nome Antoine, nonché cliente dell’azienda per cui lavora Emily, ha deciso di aiutare Gabriel. Così il giovane chef è rimasto a Parigi: come andrà a finire questo pericoloso triangolo amoroso? Lo scopriremo in Emily in Paris 2.

EMILY IN PARIS 2, QUANDO ESCE

Emily in Paris 2 arriva il 22 dicembre su Netflix.

EMILY IN PARIS 2, IL TRAILER

Nel trailer vediamo Emily alle prese con i suoi sentimenti. Non riesce a dimenticare la notte di passione con lo chef Gabriel (Lucas Bravo) e, a quanto pare, nemmeno lui tanto da decidere di non lasciare più Parigi.

Ad aiutare la protagonista ci sono i consigli della sua amica Mindy (Ashley Park) ma anche quelli (inaspettati) del suo capo Sylvie (Philippine Leroy-Beaulieu). “Hai il resto della tua vita per essere noiosa quanto voi, ma finché sei qui innamorati, fai degli errori. Resti a Parigi solo un anno, fallo con stile“, dice la cinica e fredda direttrice dell’agenzia Savoir.

Inoltre, le immagini mostrano che, oltre a Gabriel, a nutrire un interesse per Emily c’è anche Alfie (interpretato dalla new entry Lucien Laviscount).