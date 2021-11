Amici 21, Luigi ‘non cade’ e convince tutti con ‘Lady’ di sangiovanni

Quella proposta in settimana dalla professoressa Pettinelli, non era una sfida facile per gli alunni della scuola di Amici: esibirsi su un brano assegnato, senza autotune e senza barre. Difficoltà che non hanno fermato Luigi Strangis, che nel pomeridiano di ieri ha convinto tutti con la sua versione di ‘Lady’, hit firmata da sangiovanni. Il pubblico in studio lo ha acclamato e la Pettinelli, convinta anche lei, gli ha dato un bel 7.

Durante l’assegnazione del brano annunciata ai ragazzi da Maria De Filippi, la prof. Pettinelli aveva scritto a Luigi: “Sei rock e qui cadrai, devi essere scanzonato e qui non lo sei”