Euphoria 2, rilasciati data di uscita e teaser trailer della serie cult con Zendaya – VIDEO

Euphoria tornerà su Sky con la stagione 2. Finalmente! Dopo gli episodi speciali con Zendaya (Rue) e Hunter Schafer (Jules) che hanno fatto da ponte tra la prima e la seconda stagione e che sono stati trasmessi per colmare il ritardo delle nuove puntate causato dalla pandemia, lo show cult creato, scritto e diretto da Sam Levinson arriva con in 8 episodi a gennaio. Protagonista della serie l’amatissima Miss Coleman, che abbiamo visto in questi mesi in Malcolm & Marie, Dune e dal 15 dicembre in Spider-Man No Way Home.

Nel teaser trailer, rilasciato in questo ore, vediamo il suo personaggio Rue cantare in lip-synch Call me irresponsible di Frank Sinatra e ballare con un cuscino in giro per casa. Improvvisamente la musica cambia registro. Un brano moderno ci porta nel vivo di una festa insieme agli altri protagonisti del teen drama tra Polizia, alcol e droga. La nuova stagione promette colpi di scena!

EUPHORIA 2, LA STORIA

Tra le giovani vite che si intrecciano nella città di East Highland, California, la diciassettenne Rue (Zendaya) lotta per trovare la speranza mentre prova a resistere alle pressioni derivate dall’amore, dalla perdita e dalla dipendenza.

EUPHORIA 2, IL CAST

Nel cast dei nuovi episodi Zendaya, Hunter Schafer, Nika King, Eric Dane, Angus Cloud, Jacob Elordi, Algee Smith, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Barbie Ferreira, Maude Apatow, Javon Walton, Dominic Fike, Storm Reid e Austin Abrams.

Creatore e sceneggiatore, Sam Levinson è anche produttore esecutivo; produttori esecutivi sono Ravi Nandan, Kevin Turen, Will Greenfield, Drake, Adel “Future” Nur, Zendaya, Hadas Mozes Lichtenstein, Ron Leshem, Daphna Levin; fra i produttori Kenneth Yu; coproduttori sono Ashley Levinson, Harrison Kreiss e Julio Perez. Prodotta in partnership con A24 e basata sull’omonima serie israeliana create da Ron Leshem e Daphna Levin.

EUPHORIA 2, QUANDO ESCE

Euphoria 2 debutta il 10 gennaio su Sky e in streaming su Now, in contemporanea con la messa in onda di HBO.

EUPHORIA 2, IL TEASER TRAILER