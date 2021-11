Jurassic World Dominion, i primi 5 minuti del film – VIDEO

Sono passati 3 anni, e se si fa riferimento alla data di uscita del nuovo film gli anni salgono a 4, dall’ultima volta che abbiamo visto i dinosauri sul grande schermo in Jurassic World – Il regno distrutto, uscito nel 2018. Il 10 giugno 2022 negli Stati Uniti è atteso Jurassic World Dominion diretto da Colin Trevorrow che ha subito non pochi ritardi a causa della pandemia (come tantissimi altri film). In queste ore, Universal Pictures ha rilasciato, per la prima volta, non un primo trailer ma il prologo di cinque minuti della pellicola.

JURASSIC WORLD DOMINION, I PRIMI 5 MINUTI DEL FILM

Le scene iniziali di Jurassic World Dominion sono ambientate in un tempo precedente agli eventi del primissimo Jurassic Park, 65 milioni di anni fa. Il mondo mostrato è quello preistorico abitato da varie specie di dinosauri. Questa sequenza d’esordio si chiude con una zanzara che si posa sul cadavere di un T-Rex, ne succhia il sangue e si alza in volo. Un omaggio nostalgico al primo film della celebre saga. Il tema centrale sarà quello dei dinosauri clonati che raggiungono il mondo, i giorni nostri. Così gli uomini saranno costretti a imparare a convivere con i dinosauri per non essere sconfitti.

JURASSIC WORLD DOMINION, IL CAST