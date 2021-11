Amici 21, Mattia in punizione per una settimana: ecco cos’è successo

Una settimana in casetta, senza poter seguire le lezioni o esibirsi nel pomeridiano di Amici 21. E’ questo il provvedimento preso da Raimondo Todaro nei confronti di Mattia. Il ballerino è stato punito per essersi comportato male nel corso di una lezione di danza con Umberto.

Da dietro gli specchi Todaro ha osservato il comportamento di Mattia e lo ha giudicato svogliato e mal disposto.

Per questo ha chiesto incontrarlo, rimproverandolo severamente per il suo atteggiamento.

