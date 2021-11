Salvo Veneziano contro Drag Race Italia: la replica di Tommaso Zorzi

Dura replica di Tommaso Zorzi al commento di Salvo Veneziano su Drag Race Italia.

Nelle sue storie Instagram, l’ex gieffino ha postato una foto del talent show di Discovery+, con la didascalia sarcastica “Bel programma… tutti vestiti a carnevale”, accompagnata dalle emoji con il vomito. Rispondendo alle critiche per il suo post ad un utente, Salvo ha utilizzato le parole “Povera checca”.

A questo punto è intervenuto Tommaso Zorzi, tra i giudici di Drag Race Italia, che ha condiviso su Twitter un duro messaggio mandato proprio a Salvo in merito a quanto accaduto.

“Mi è stato riferito che, oltre ad aver definito l’arte drag come una carnevalata, usi anche pubblicamente epiteti come ‘checca’. Ora non che mi stupisca il fatto che tu sia un bifolco ignorante e omofobo, ma quanto meno fatti la cortesia di educarti. Siamo nel 2021, puoi farlo anche dal cellulare. Augurandomi che un giorno uscirai dalle fogne, ti auguro una splendida serata… Ah vabbè ma ho visto che sei anche no vax! Adoro! Quindi ricapitolando: omofobo, misogino (ti squalificarono pure dal GF per questo) e no vax. Ci manca solo terrapiattista e vinci un set di pentole”.