Oggi è Cyber Monday, il giorno dedicato alle offerte online

La settimana di offerte prenatalizie si chiude oggi con il Cyber Monday.

Originariamente destinato agli acquisti online di elettronica e informatica, da diversi anni il lunedì di sconti è aperto a ogni categoria.

Il Cyber Monday è stato inaugurato nel 2005 con lo scopo di agevolare chi non aveva avuto modo di fare acquisti durante il Black Friday. L’usanza nata negli USA è stata poi ripresa da molti altri negozi online oltreoceano, fino a diventare un evento annuale in tutto il mondo. Il termine Cyber Monday è stato creato dalla divisione Shop Organization della National Retail Federation e usato per la prima volta proprio nel 2005.