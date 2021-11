Pierpaolo Pretelli canta ‘Mamma mia’ a Domenica In

Continua il successo di Pierpaolo Pretelli a Domenica In. Dopo l’esperienza a Tale e Quale Show, il cantante è diventato uno dei volti dell’intrattenimento di Rai Uno al fianco di Mara Venier, che lo ha fortemente voluto con sé nel suo programma domenicale.

Archiviato il gioco “Pronto chi canta?”, Pierpaolo ha debuttato in un nuovo gioco, Il Musichiere, un omaggio al popolare programma degli Anni 50, dove si è esibito con alcuni brani dal vivo.

Alla fine della puntata di Domenica In, Pretelli ha intrattenuto il pubblico con una coreografia ispirata al musical Mamma Mia.

