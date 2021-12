Giulia Salemi prepara l’albero di Natale e sul finale arriva il suo Pier…

E’ un reel pieno di allegria quello pubblicato da Giulia Salemi su Instagram. L’influencer balla sulle note del brano di Brenda Lee Rockin’ Around The Christmas Tree stretta in un vestito di tulle rosso, come nella migliore tradizione natalizia.

“Solitamente non sono tanto legata al Natale ma mai come quest’anno mi è venuta voglia di festeggiarlo e soprattutto di arredare casa e godermi l’atmosfera natalizia per tutto il mese, è stato un anno pieno di cambiamenti, è entrato Pier nella mia vita, ho lavorato tantissimo e ho comprato la mia prima casa, sono grata per tutto questo e quindi ho pensato che fosse assolutamente fondamentale concludere l’anno festeggiando al meglio!”. Ovviamente nel video non poteva mancare il fidanzato Pierpaolo Pretelli che arriva sul finale del video per un bacio.