Olivia Rodrigo arriva in Italia: info e biglietti sulla data di Milano

Olivia Rodrigo si esibirà in Italia per l’unica data nel nostro Paese del suo Sour Tour, attesissima al Fabrique di Milano giovedì 16 dicembre 2022. Ospite speciale del concerto sarà la Baby Queen, la 23enne nota alla scena pop britannica con il singolo Internet Religion. I biglietti saranno in vendita il 10 dicembre dalle ore 10.00 su www.dalessandroegalli.com.

L’annuncio del tour chiude l’incredibile anno della Rodrigo che l’ha vista vincere il New Artist of the Year agli American Music Award e guadagnare sette nomination ai Grammy Award tra cui Record of the Year, Album of the Year, Song of the Year e Best New Artist.

Il tour partirà il 2 Aprile dal Bill Graham Civic Auditorium di San Francisco e visiterà più di 40 città tra il Nord America e l’Europa con doppie date al Radio City Music Hall di New York e al Greek Theatre di Los Angeles prima di chiudersi con due serate all’Eventim Apollo di Londra il 6 e 7 Luglio. In tournée porterà il suo album Sour, uscito con Geffen Records, certificato doppio platino che ha battuto molti record e ottenuto sette nomination ai Grammy.

Citato come miglior album del 2021 da Rolling Stone e inserito tra i migliori album del 2021 dal New York Times, SOUR è finito in testa a varie classifiche di fine anno di Billboard tra cui la top Global 200 Artist, la top Overall New Artist, la top Hot 100 Female Artist e la top Hot Songwriter. SOUR è stato anche protagonista della recente campagna di fine anno Wrapped di Spotify che ha evidenziato gli artisti, le canzoni, gli album e i podcast che hanno ottenuto più streams durante questo anno. Con più di 1,1 miliardi di streams drivers license è stata la canzone più ascoltata del 2021 su Spotify (sia negli Usa che nel resto del mondo) e anche un altro brano della Rodrigo, good 4 u è finita nella Top 5 delle canzoni più ascoltate su Spotify, con SOUR che ha guadagnato il numero 1 nella classifica degli album più ascoltati nel mondo. La Rodrigo ha anche conquistato l’Apple Music Awards come Artista Rivelazione dell’Anno, Album dell’Anno e Canzone dell’Anno.

Appena uscito SOUR ha debuttato al n.1 nella Billboard 200 con 295.000 album venduti negli Usa raggiungendo velocemente la certificazione Oro nella sua prima settimana. Dopo la sua uscita SOUR ha fatto registrare il numero più alto di stream negli Usa per l’album d’esordio di un’Artista femminile e ha infranto il record come l’Album di un’Artista femminile che ha ottenuto più stream in una settimana nella storia di Spotify con più di 385 milioni di stream in tutto il mondo. L’incredibile album della 18enne Artista multi platino ha prodotto due canzoni al n.1 della classifica come drivers license (4 volte platino) e good 4 u (3 volte platino) oltre a deja vu (2 volte platino) che ha raggiunto la top 5 e senza menzionare il n.1 raggiunto nelle classifiche di UK, Canada, Irlanda, Norvegia, Olanda, Svezia, Australia e Nuova Zelanda. Tutti gli 11 brani dell’album sono entrate nella top 30 della Billboard Hot 100 facendo della Rodrigo la prima Artista femminile, e la quarta in generale, ad avere almeno 11 canzoni nella top 30 nello stesso momento.