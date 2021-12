Online il video di ‘Ciò che non dici’, nuovo singolo di Mara Sattei

E’ online il video del nuovo singolo firmato da Mara Sattei ‘Ciò che non dici’. Il brano, segue l’uscita di ‘Scusa’, e s’inserisce come nuovo tassello della carriera artistica della cantante che ad oggi, ha collezionato oltre 200 milioni di streaming totali con la sua musica e le collaborazioni.

‘Ciò che non dici’ mette in risalto le abilità di liricista di Mara Sattei, nonché una potenza vocale capace di entrare forte nell’anima di ogni ascoltatore. “E’ un brano che ho scritto per raccontare quanto sia più importante agire invece di aspettare che qualcosa accada, di quanto il silenzio, a volte, riesca a parlare più di mille parole”, ha spiegato Mara Sattei. ‘Ciò che non dici’ è prodotto da tha Supreme, che segue la direzione artistica del progetto.

Ciò che non dici, il video

Nel video le atmosfere cupe e misteriose dei crime movies si miscelano a quelle scintillanti e più patinate del mondo fashion. Un connubio che fa perfettamente coesistere il carattere iconico ed esteticamente sintetico con quello narrativo, facendoci catapultare all’interno di una vera e propria missione segreta. Nato da un’idea della stessa Mara Sattei, il video è diretto da bendo (Lorenzo Silvestri e Andrea Santaterra).

Le collaborazioni di Mara Sattei

Mara Sattei ha collaborato con importanti colleghi italiani e internazionali che hanno impreziosito il suo percorso artistico: ‘m12ano’ – certificato platino e contenuto nell’album d’esordio di tha Supreme ’23 6451′ -, ‘ALTALENE’ – che l’ha vista a fianco di Coez nel brano doppio platino estratto da ‘BV3’ – ‘Dilemme Remix’ – singolo certificato platino, che ha segnato l’unione artistica internazionale tra lei, Lous and the Yakuza e tha Supreme – e ‘Spigoli’ – brano doppio disco di platino firmato insieme a Carl Brave e tha Supreme.