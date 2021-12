Generazione DO 2020 – 2021, a Milano la prima pubblicazione dedicata ai nuovi volti del cinema italiano

C’è una data da cerchiare in rosso sul calendario: sabato 11 dicembre a Milano, alle ore 16.00, al Teatro Filodrammatici, si terrà la presentazione di Generazione DO 2020 – 2021, la pubblicazione promossa dalla talent factory DO Cinema guidata dal manager degli artisti Daniele Orazi, che ha curato l’introduzione grazie al sostegno di Pigna: la celebre azienda che, fin dal 1839, prima ancora della televisione e del cinema, è nata per accompagnare, accogliere e promuovere la creatività, come scrive Massimo Fagioli, Presidente e CEO – Cartiere Paolo Pigna, nelle pagine iniziali.

Il libro promosso dal brand PdiPigna nasce dall’urgenza di creare un contenitore dedicato alla promozione del talento dei giovani interpreti contemporanei, accompagnandoli in un vero e proprio percorso di crescita all’interno del panorama italiano.

Non a caso il nome dell’agenzia guidata da Daniele Orazi DO, corrisponde al verbo del dare e del fare, ed è lo stesso scelto per la pubblicazione dedicata ai 16 attori dell’agenzia, giovani interpreti del cinema del presente e del futuro: Alessandro Piavani, Alice Maselli, Angelo Spagnoletti, Claudia Marchiori, Elisa Del Genio, Filippo de Carli, Francesco Serpico, Giampiero De Concilio, Giulia Maenza, Irene Casagrande, Marina Occhionero, Massimiliano Caiazzo, Matteo Gatta, Michele Ragno, Moisè Curia e Rosabell Laurenti Sellers.

La prefazione del libro è stata curata da Alberto Barbera, Direttore della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, Laura Delli Colli, presidente della Fondazione Cinema per Roma, e Piera Detassis, Presidente e Direttore Artistico dell’Accademia del Cinema italiano – Premi David di Donatello.

Le pagine conclusive sono invece dedicate all’intervento di Giorgio Gosetti, Direttore del Noir In Festival che ospita la presentazione di questa iniziativa, e di Gianluca Giannellie Fabia Bettini, Direttori artistici di “Alice nella Città”, sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma.

Tutte personalità che promuovono con fatica e passione i sogni, le emozioni e le storie delle nuove generazioni fornendo, come nel caso dell’azienda Pigna, pagine bianche per scrivere le carriere degli interpreti nascenti del nostro cinema.

All’interno del volume Generazione DO 2020 – 2021 ci sarà infine un QR code grazie a cui sarà possibile ascoltare le voci dei giovani interpreti nel podcast inedito Il Villino, racconto scritto dal regista Fulvio Risuleo.

La pubblicazione è stata realizzata grazie anche al sostegno di Mymovies.it, il primo sito verticale di cinema in Italia, e Gianluca Guzzo che ne è fondatore.