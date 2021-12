Harry Potter e la Pietra Filosofale primo al box office italiano (a 20 anni dall’uscita)

Quando ritorna in sala la magia si riaccende con un colpo di bacchetta. A vent’anni dalla sua uscita, il ritorno al cinema di Harry Potter e la Pietra Filosofale (distribuito da Warner Bros. Pictures) ha ottenuto la prima posizione al box office italiano. Una dimostrazione di come la saga tratta dai romanzi di J.K. Rowling sia intramontabile e di come la nostalgia per il maghetto sia forte e duratura. La pellicola ha incassato circa 1.8 milioni di euro, di cui 1.4 solo nel weekend. Una scommessa (stra)vinta, anche se moltissimi fan – che si sono presentati nelle varie sale con bacchette, sciarpe di Grifondoro, cicatrici a forma di saetta, per fare degli esempi – avrebbero preferito fare un rewatch dell’intera saga in poltrona. Ma…mai dire mai.

Al secondo posto del box office c’è il film d’animazione Disney Encanto e al terzo, invece, la commedia italiana di Medusa Mollo tutto e apro un chiringuito.