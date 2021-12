Sanremo 2022, i Maneskin ospiti al Festival? Amadeus non lo esclude

“Devo ancora ragionare sugli ospiti. Comincio a pensare alla composizione dello show dopo Sanremo Giovani ma le porte per i Måneskin sono più che aperte, sono spalancate”.

Amadeus commenta così i rumors che vogliono il gruppo romano sul palco del Festival di Sanremo 2022 per un passaggio di testimone ai nuovi talenti in gara.

“Voglio molto bene ai Måneskin”, ha detto il direttore artistico ricordando di aver ascoltato per la prima volta ‘Zitti e buoni’ a settembre 2020. “La canzone mi aveva colpito subito– ha raccontato Amadeus- dissi alla casa discografica: se questa canzone vince Sanremo rivoluzioniamo tutto. Era la cosa più forte e dirompente che ci poteva essere”.

Oggi Damiano, Victoria, Ethan e Thomas non hanno più limiti e continuano a raccogliere successi in giro per il mondo, una conseguenza ovvia per il conduttore: “Il televoto li ha portati in vetta, erano fortemente amati e il loro percorso lo dimostra. È la band più desiderata al mondo. Quello che stanno facendo è fantastico e non stanno sbagliando un colpo”. E una cosa è certa: “Sanremo dell’anno scorso passerà alla storia per il Covid ma anche per i Måneskin”