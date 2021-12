Uncharted, rilasciato il poster del film basato sulla saga Naughty Dog

Sony Pictures, in queste ore, ha rilasciato il poster ufficiale di Uncharted: l’atteso lungometraggio basato sulla saga di Naughty Dog. La locandina mostra Tom Holland, nei panni di Nathan Drake, e Mark Whalberg in quelli di Victor “Sully” Sullivan. Vediamo i due protagonisti in piedi sopra degli scogli. Sullo sfondo, relitti affondati con vele strappate.

UNCHARTED, LA STORIA

Basato su una delle serie di videogiochi più vendute e acclamate dalla critica, Uncharted presenta al pubblico il giovane e furbo Nathan Drake (Tom Holland) nella sua prima avventura alla ricerca del tesoro con l’arguto partner Victor “Sully” Sullivan (Mark Wahlberg). In un’epica avventura piena di azione che attraversa il mondo intero, i due protagonisti partono alla pericolosa ricerca del “più grande tesoro mai trovato”, inseguendo indizi che potrebbero condurli al fratello di Nathan, scomparso da tempo. Nel cast anche Sophia Ali, Tati Gabrielle e Antonio Banderas.

UNCHARTED, QUANDO ESCE

Uncharted arriva il 17 febbraio al cinema con Sony Pictures Italia.

UNCHARTED, IL TRAILER

UNCHARTED, IL POSTER UFFICIALE