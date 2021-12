Gf Vip, Samy su Alex e Delia: “Li ho visti baciarsi lunedì. E’ tutto programmato”

Ancora ombre sul triangolo Soleil, Alex e Delia. Durante una diretta tra gli ex concorrenti Ainett Stephens, Jo Squillo, Clarissa Selassiè e Samy ne sono uscite delle belle.

Il modello di Moschino infatti, ha raccontato di aver visto Alex e la moglie Delia rientrare in albergo lunedì sera e “pomiciare come nulla fosse”. E ancora: “Mi viene da pensare a questo punto che è tutto programmato. Ma voi ancora credete veramente che Alex e Delia non sono una coppia aperta? E’ scontatissimo è solo che hanno recitato malissimo”.