Kim Kardashian, la sveglia al mattino per i figli ha dell’incredibile

Kim Kardashian non perde occasione per stupire, anche se si tratta di una semplice sveglia. L’imprenditrice milionaria e influencer farebbe di tutto per suoi figli North, Saint, Chicago e Psalm, anche rendere incredibile il risveglio. Così Kim ha ingaggiato il musicista Philips Cornish. Il fidato collaboratore di Kanye West ogni mattina e fino alla fine delle feste, deve recarsi nell’abitazione della Kardashian e svegliare la famiglia dal salotto di casa interpretando canzoni natalizie al pianoforte.

Dopo la separazione da Kanye West – con il quale è rimasta in ottimi rapporti – Kim si prepara per diventare un avvocato, come suo compianto padre (Robert Kardashian, uno dei legali O.J. Simpson), per difendere i diritti civili. Recentemente la celebrity ha superato il baby bar exam, uno dei due esami necessari per diventare avvocato e praticare in California. La Kardashian ha iniziato da quattro anni il tirocinio in uno studio legale e continua a studiare legge, senza però frequentare la facoltà di giurisprudenza. In California, infatti, è possibile fare l’esame di abilitazione senza una laurea. Tra i suoi successi, la star è riuscita a riportare in libertà diciassette detenuti condannati all’ergastolo per reati non violenti legati alla droga.