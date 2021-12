GF Vip, Aldo Montano abbandona la casa: la reazione di Manuel Bortuzzo – VIDEO

Aldo Montano, uno dei concorrenti più amati della Casa ha deciso di abbandonare il Grande Fratello Vip. Chiamato in studio da Alfonso Signorini, lo schermidore ha deciso di tornare a casa e di non continuare il reality fino a marzo 2022. “È una notizia spiazzante per noi“, ha detto il conduttore. Ad accoglierlo in casa dopo la decisione, sono stati gli amici Manuel Bortuzzo, Katia Ricciarelli e Gianmaria Antinolfi.

“Lascio la casa e lascio correre i miei compagni di squadra da soli. Io avevo programmato di fare tre mesi di programma, noi sportivi ragioniamo per obiettivi, gioca il fatto che ho tre figli a casa, mia moglie che mi aspetta, voglio vedere il più piccolo crescere. Se dovessi fare un podio, non sono momenti ma credo legami, il primo posto Manu, al secondo Gianmaria, al terzo Katia. A Gianmaria ho letto nei suoi occhi un ragazzo tenero, che aveva bisogno di essere condotto. Ringrazio tutti, il pubblico, e te per l’opportunità e questa cosa bellissima che mi hai fatto vivere“, ha detto Montano.

GF VIP, ALDO MONTANO ABBANDONA LA CASA: LA REAZIONE DI BORTUZZO

L’amicizia tra Aldo Montano e Manuel Bortuzzo è stata senza dubbio una delle più intense e sincere di questa edizione dello show. “Per me è stato un privilegio conoscerlo, oltre alle affinità sportive, è un ragazzo eccezionale e tra noi è nata una vera amicizia. È stato molto semplice iniziare a parlare” ha dichiarato Bortuzzo. I due, poi, si sono abbandonati ad un lungo e stretto abbraccio tra lacrime e sorrisi. “Stai giocando bene, hai tanti motivi per restare qua, questo è solo l’inizio te lo prometto”, gli ha detto Aldo all’orecchio.