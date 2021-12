Lily James e Sebastian Stan verso il debutto di Pam & Tommy: ecco quando e dove esce

Annunci attesi sono arrivati. Oggi Disney+ ha svelato la data di uscita della serie originale Pam & Tommy, che debutterà in Italia mercoledì 2 febbraio, con i primi tre episodi, su Star all’interno della piattaforma streaming di Topolino.

La serie, che si basa su uno scandalo realmente accaduto, è interpretata da un cast di star che include Lily James (Yesterday) nei panni di Pamela Anderson e Sebastian Stan (The Falcon and the Winter Soldier) in quelli di Tommy Lee.Gli interpreti ci faranno rivivere il primo sex tape virale della storia. Pam & Tommy ripercorre la storia d’amore tra Anderson e il batterista dei Mötley Crüe Lee. Iniziata nel 1995, la loro è stata una turbolenta relazione che animato non pochi tabloid degli Anni 90. Ma c’è un episodio che è rimasto nella storia: il filmino intimo della loro luna di miele è stato rubato e diffuso in rete, diventano il primo video virale della storia. A diffondere le immagini è stato Rand Gauthier, interpretato da Seth Rogen (Non succede, ma se succede…). Gli episodi si concentrano proprio su questo personaggio. Una scelta non causale. Azioni di questo tipo, purtroppo, sono quotidiane e sono molto spesso al centro del dibattito nazionale. Nel cast anche Nick Offerman (Parks and Recreation) e Taylor Schilling (Orange is the New Black).