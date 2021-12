Dayane Mello torna a casa. L’abbraccio con la piccola Sofia commuove i fan

In attesa che venga fatta chiarezza su quanto avvenuto all’interno del reality ‘A fazenda’, Dayane Mello sembra aver ritrovato un po’ di serenità grazie all’affetto dei suoi familiari e dei suoi fan.

Da ieri, l’hashtag #bentornatadayane è nei trend su Twitter e in molti hanno apprezzato i nuovi post della modella rientrata dopo tanto tempo in Italia. Archiviata, solo per il momento, la vicenda sulle molestie sessuali subite da Nego Do Borel, la modella brasiliana è stata accolta al suo rientro con una sorpresa.

In particolare però, la sorpresa più grande l’ha fatta Dayane a sua figlia Sofia (7 anni, avuta da Stefano Sala), aspettandola con tanti palloncini nel tragitto che la piccola compie per tornare a casa da scuola. Le due si sono abbracciate e hanno trascorso le ore seguenti insieme per recuperare il tempo perduto.