Tg Diregiovani – Edizione del 21 settembre 2021

Nelle news del Tg Diregiovani di oggi:

– SALTANO I CONCERTI ‘PROVA’ SENZA DISTANZA DI COSMO

L’esperimento non si farà. I concerti senza distanza organizzati da Cosmo per l’1, il 2 e il 3 ottobre a Bologna saltano, per essere rimandati a data da definire. È lo stesso artista ad annunciarlo. Una scelta obbligata dettata, come spiega lui stesso, dalle decisione “fatte dalla politica e per i tempi della burocrazia. Non certo per una situazione di emergenza ospedaliera”. La proposta fatta da Cosmo prevedeva l’accesso alla location dei concerti solo per i possessori di Green Pass e tamponi rapidi realizzati entro qualche ora prima del live. Un piano preciso che ora l’interprete di Ivrea si trova a dover mettere in pausa;

– DAYANE MELLO MOLESTATA NEL REALITY BRASILIANO ‘LA FAZENDA’

Dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip 5, Dayane Mello è tornata in Brasile per stare vicino alla famiglia e provare l’esperienza di un nuovo reality, ‘La Fazenda’ (La Fattoria). Oltre ad essere uno dei personaggi più amati dal pubblico, la modella ha attirato anche l’attenzione di un concorrente, il cantante Nego Do Borel. Quelle che erano semplici attenzioni, però, sono sfociate in vere e proprie molestie. Dopo le immagini andate in onda, il web si è mosso per chiedere severi provvedimenti nei confronti di Nego, che a quanto pare non è nuovo a questi comportamenti. Intanto, lo staff di Dayane ha scritto un comunicato sull’account ufficiale Instagram della modella, annunciando che saranno presi provvedimenti per quanto accaduto;

– ‘RAGGI GAMMA’ È IL NUOVO SINGOLO DI SANGIOVANNI

“Finalmente la mia musica sta per tornare”. È con questo messaggio entusiasta che sangiovanni annuncia ai suoi fan l’arrivo di un nuovo brano. È disponibile dal 24 settembre ‘Raggi gamma’, pezzo che arriva dopo il successo delle hit ‘Lady’ e ‘Malibù’ e la pubblicazione del primo Ep dell’artista. Lavori che hanno portato una pioggia di dischi di platino all’ex Amici. Felici per la notizia non sono, però, solo i fan di ‘sangio’. C’è anche Giulia Stabile a fare il tifo per la nuova canzone e, tra i commenti del post che annuncia il pezzo, la ballerina scrive: “Io sono pronta” facendosi portavoce degli oltre un milione e mezzo di followers del ragazzo;

– I FERRAGNEZ ANNUNCIANO LA LORO SERIE TV

Fedez e Chiara Ferragni hanno annunciato la loro prima serie tv. Arriverà a dicembre su Amazon Prime video ‘The Ferragnez’. Il rapper e l’imprenditrice digitale si lanciano così nel mondo dei docu-reality. Il pubblico e i fan avranno accesso esclusivo al dietro le quinte della quotidianità dei Ferragnez, scoprendo la loro famiglia come non l’hanno mai vista prima. Le puntate si articoleranno in un lasso temporale che va tra la fine del 2020 e i primi mesi del 2021. Nel racconto la seconda gravidanza di Chiara, la prima partecipazione di Fedez a Sanremo e la nascita della secondogenita Vittoria, gli incontri con gli amici e la famiglia e gli impegni di lavoro;

– ELODIE ANNUNCIA IL NUOVO SINGOLO ‘VERTIGINE’

Elodie ha annunciato l’uscita del suo nuovo singolo ‘Vertigine’, in arrivo venerdì 24 settembre e già disponibile in presave. ‘Vertigine’ è una ballad moderna che racconta la continua evoluzione dell’artista. Il testo è scritto da Elisa Toffoli, Davide Petrella, Federica Abbate e Dardust, che ne ha curato anche la produzione. ‘Vertigine’ anticipa l’uscita del nuovo album prevista nei prossimi mesi. Il progetto discografico, a cui Elodie sta lavorando, si avvale della collaborazione di alcuni degli esponenti più apprezzati del panorama musicale attuale, sia interpretativo sia autoriale, come Elisa, Mahmood, Marracash, Dardust, Tropico, Federica Abbate e Marz.