Drag Race Italia, finale anticipata: ecco quando andrà in onda

È arrivato il giorno tanto atteso: stiamo per scoprire chi sarà la nostra prima “Italia’s First Drag Superstar” nella finalissima di Drag Race Italia.

L’ultima puntata è stata anticipata a oggi, 23 dicembre, e sarà disponibile a partire dalle 22.00 su Discovery+.

La finale di Drag Race Italia

Sono quattro le finaliste della prima edizione di Drag Race Italia: Elecktra Bionic, Farida Kant, Le Riche e Luquisha Lubamba.

Le drag si sfideranno sul tema ‘Eleganza extravaganza’ e saranno giudicate, come sempre, da Priscilla, Chiara Francini, Tommaso Zorzi. Giudice speciale della finale Ambra Angiolini.

La vincitrice, oltre a conquistare il titolo di “Italia’s First Drag Superstar”, diventerà ambassador MAC Cosmetics per un anno e firmerà la propria collezione di prodotti in edizione limitata.

Dopo la messa in onda su Discovery+, Drag Race Italia arriverà a gennaio in chiaro in prima serata su Real Time.