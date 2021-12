Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli in lacrime per il loro anniversario – VIDEO

Tante emozioni per i fan dei Prelemi. Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi hanno festeggiato il loro primo anno insieme, condividendo con i follower alcuni dei momenti più belli della loro felicità.

I due si sono innamorati nella casa del Grande Fratello Vip 5 un anno fa, e da allora sono inseparabili.

Su Twitter gli hashtag #prelemi e #365days hanno dominato la giornata del 26 dicembre, con ricordi, video, foto e dediche dei fan della coppia.

In tutta risposta, Giulia e Pierpaolo hanno condiviso alcuni momenti del loro festeggiamento, dove non sono mancate sorprese ed emozioni senza filtri.

Come la reazione di Pier, che davanti alle bellissime parole dedicategli da Giulia, non ha potuto trattenere le lacrime… e viceversa!

