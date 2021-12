Amici 21, il duetto di Luigi e Alex nello speciale natalizio

Bisognerà aspettare un po’ per le nuove puntate di Amici 21. Il talent show di Canale 5 si è preso una pausa per le festività natalizie e tornerà in programmazione con il daytime a partire da lunedì 10 gennaio.

Nel frattempo, i ragazzi di Amici sono stati protagonisti di uno speciale natalizio, pubblicato su Witty tv il 25 dicembre.

Tutti gli allievi (ad esclusione di Mattia, Cristian e Crytical ancora in malattia), hanno partecipato ad una “tombolata” di talento, dove ognuno di loro ha potuto esibirsi da solo e in compagnia.

Una delle performance più acclamate sui social è stata quella di Luigi e Alex, protagonisti di un duetto sulle note di Fix You e Viva la Vida dei Coldplay.

La puntata intera è disponibile su Witty tv.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Fans Club (@amicifanspage)