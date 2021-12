‘L’amica geniale 3’ presto in tv. La nuova stagione arriva dopo Sanremo

Dopo il successo ottenuto dalle prime due stagioni, quello de ‘L’amica geniale 3’ è sicuramente uno dei titoli più attesi di casa Rai per il 2022. ‘Storia di chi fugge e di chi resta’, terzo capitolo della saga, andrà in onda l’8 febbraio e sarà suddiviso in 8 puntate con un gran finale previsto l’1 marzo.

La serie, prodotta da The Apartment e Wildside insieme a FremantleMedia Italia e Fandango Production in collaborazione con Rai Fiction e HBO Entertainment, ripartirà da dove l’avevamo lasciata: Lila (interpretata da Gaia Girace) che conduce oramai un vita modesta e cerca di sopravvivere e Lenù (Margherita Mazzucco) alle prese con il proprio talento e il sogno di diventare una scrittrice.

L’amica geniale 3, la trama

Ambientata negli Anni 70 tra Napoli, Firenze e Torino, la nuova stagione vedrà Elena sposa di Pietro Airota. Lenù vivrà così anni da benestante riscuotendo anche un discreto successo letterario. La sua vita però cambierà quando tornerà Nino Sarratore. I due intraprenderanno una relazione clandestina che la porterà a chiudere il matrimonio con Pietro rivelatosi una delusione. Lila, al contrario, dopo la separazione dal marito, si ritroverà a lavorare nella Fabbrica di Bruno Soccavo tra molestie e un salario misero. In questo periodo però, potrà contare sulla vicinanza di Enzo Scanno, amico d’infanzia che si prenderà cura di lei.

Per ‘Storia di chi fugge e di chi resta’ anche un passaggio di testimone alla regia: dalle mani di Saverio Costanzo questa è passata in quelle di Daniele Luchetti.

L’amica geniale è ispirata alla quadrilogia di romanzi di Elena Ferrante. I titoli sono L’amica geniale (2011), Storia del nuovo cognome (2012), Storia di chi fugge e di chi resta (2013) e da Storia della bambina perduta (2014). Tutti i libri sono stati pubblicati in Italia da edizioni e/o.