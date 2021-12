salve,

scusate la completa crisi ma sto impazzendo io e il mio ragazzo abbiamo provato l’anale cosa che è durata ben poco perché l’ha messo e la tolto subito perche mi aveva fatto molto male (senza preservativo e lubrificante). Dopo quell’entrata non abbiamo più fatto niente. di solito ci masturbiamo,ma stiamo abbastanza attenti e non pensiamo siano entrate dita sporche di speranza, sta mattina ho chiesto a lui e mi ha dato conferma. oltre a queste cose non abbiamo mai fatto nient’altro,non abbiamo ancora fatto sesso. domani o dopodomani mi dovrebbe arrivare il ciclo e sto notando un po di fastidio nel basso addome (mi succede spesso quando ho il ciclo o mi sta per arrivare) ma io ho paura di essere incinta voi che dite? si può rimanere incinta con un rapporto anale? è possibile che i fastidi che ho alla pancia e basso addome sia solo per l’arrivo delle mestruazioni?

rispetto a quanto dici ci sembra proprio che puoi stare tranquilla non vi sono i presupposti per una gravidanza indesiderata. Con il solo sesso anale non è possibile restare incinta, perché non c’è nessuna comunicazione tra il retto e la vagina: le pareti dei due organi sono parallele, ma ben separate l’una dall’altra e quindi gli spermatozoi non hanno nessuna possibilità di raggiungere l’ovulo da fecondare. Inoltre a quanto riferisci non vi è stato un vero e proprio rapporto. Se dovesse ricapitare occorre fare attenzione solo ad una eventualità: se l’eiaculazione dovesse avvenire interamente o parzialmente all’esterno e ci sia un passaggio dello sperma nella vagina. Comunque si tratta di percentuali davvero basse che questo possa verificarsi e per evitarlo è sufficiente fare attenzione ad evitare il contatto diretto dello sperma con la vagina.

Comunque è importante utilizzare il preservativo durante i rapporti anali per evitare il passaggio di infezioni e di malattie sessualmente trasmissibili.

Un caro saluto!