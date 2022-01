Notti di stelle cadenti: arrivano le Quadrantidi

Naso all’insù per le prime stelle cadenti dell’anno. La notte tra il 3 e 4 gennaio lo sciame meteorico delle Quadrantidi raggiungerà il suo picco, regalandoci una pioggia ‘stellare’.

Come osservare le Quadrantidi

Come sempre, è consigliabile appostarsi in un luogo buio, lontano dalle luci urbane che possono disturbare l’osservazione del cielo.

Le Quadrantidi raggiungeranno il loro picco nella notte del 3 gennaio e lo sciame continuerà per tutta la settimana.

Il momento migliore per osservarle sarà dalla mezzanotte alle prime luci dell’alba, quando il radiante salirà via via verso l’alto, garantendo la possibilità di individuare un maggior numero di stelle cadenti.

Il radiante delle Quadrantidi, ovvero il punto da cui sembrano generarsi, si trova leggermente a nord della costellazione del Boote, che nel cielo di gennaio sorge a mezzanotte e si può individuare guardando verso est.

Il trucco per “scovarla” è quello di prolungare con una linea immaginaria le tre stelle che compongono il timone del Grande Carro, l’asterismo dell’Orsa Maggiore, mantenendone la curvatura.