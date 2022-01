Emma Marrone, una dedica per Stefano De Martino che ha fatto impazzire i fan

Sono passati circa dieci anni dalla loro relazione, nata tra i banchi della scuola di Amici di Maria De Filippi. Dopo una fine burrascosa Emma Marrone e Stefano De Martino hanno mantenuto un rapporto di stima reciproca. E lo dimostra la dedica inaspettata della cantante per il conduttore che ha fatto impazzire i fan.

“Proud” (che in italiano vuole dire orgogliosa) ha scritto Emma in una storia su Instagram accompagnata da un video fatto alla tv durante la messa in onda di Bar Stella, il programma ideato e presentato proprio dall’ex ballerino. A sua volta Stefano ha condiviso la storia.