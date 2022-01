Furto da 150mila euro in un negozio di streetwear: Matteo di Cola ed Enry Lazza avviano raccolta fondi

Un furto da oltre 150mila euro in un negozio di streetwear, con oltre 300 paia di scarpe rubate: questa è la scena che si sono trovati di fronte Lorenzo e Matteo, i due giovani proprietari del negozio di abbigliamento Orange420 di Via Germanico a Roma. I due non si sono dati per vinti e, grazie al passaparola dei social e all’aiuto di youtuber e altri content creator, i ragazzi hanno avviato una raccolta fondi su GoFoundMe annunciata da un video-spiegazione dell’accaduto caricato sui social dagli youTuber Matteo di Cola ed Enry Lazza, che hanno aiutato i giovani nel lancio della campagna di raccolta fondi e nella diffusione della notizia su Instagram e YouTube.

Il furto, avvenuto nei primi giorni del 2022, ha sferrato un brutto colpo ai giovani imprenditori che si sono ritrovati a dover ricominciare il lavoro svolto in tre anni di attività, che come spiegano nel video i proprietari, li ha visti impegnati nell’acquisto e nella ricerca di scarpe e capi ricercati.