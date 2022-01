Grande Fratello Vip, Soleil Sorge vuole abbandonare la Casa

È uno dei “vipponi” che sa come dividere il pubblico: o ti piace o non ti piace. Non permette una via di mezzo. Lei è Soleil Sorge, la preferita dal pubblico…ma fino a ieri. Sì, perché il 63% dei telespettatori ha preferito Nathaly Caldonazzo. A seguire con il 23% Sorge e con il 14% Carmen Russo. A rimanere incredula non solo Nathaly ma anche Sole, che in queste ore ha avuto un crollo. Il web sostiene che la colpa di questo cambio di preferenze sia per l’amicizia che c’è tra la gieffina e Katia Ricciarelli, per la quale il pubblico ha chiesto la squalifica dopo le parole considerate “razziste” nei confronti di Lulù Selassié.

“Ci sono troppe situazioni che non mi piacciono più. […] Comunque io mi sa che faccio campagna elettorale per farmi uscire fuori questa settimana, perché qua dentro non ce la faccio più. Perché non devo dirlo? Questo è quello che penso ti giuro“, ha detto Soleil sfogandosi con Manila Nazzaro, dopo la puntata. La Nazzaro, come si legge su Biccy, ha cercato di far ragionare la sua amica: “Non devi dire queste cose nemmeno per scherzo. Come mai? Perché in questi casi non si molla un ca**o, non devi darla vinta e andiamo avanti“.