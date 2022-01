GF Vip, Delia Duran: “Voglio una pausa da Alex Belli”. Lui abbandona lo studio

Continua la querelle della coppia più chiacchierata di questo Grande Fratello Vip: quella formata da Alex Belli e Delia Duran che, per un breve lasso di tempo, è diventato un triangolo, dopo che l’attore ha iniziato a flirtare – anche se lui la considera “chimica artistica” – con Soleil Sorge. Ora Alex è fuori dalla Casa. Sua moglie Delia, invece, è pronta per entrare nel gioco. Ma ieri, durante la diretta, abbiamo assistito a una lite furiosa tra i due coniugi (o forse ex?). In queste settimane il “Man” ha pubblicato molti tweet dolci dedicati a Sole, questo però non è piaciuto a sua moglie. La Duran ha sbottato in puntata ed ha chiesto una pausa all’attore della soap Centovetrine:

“Comunque io mi sono presa una pausa in verità. Ho deciso così perché continuavamo a litigare e ci dicevamo delle brutte cose. Quindi adesso voglio il mio spazio per riflettere, perché mi sono rotta le scatole di questa loro storia. Lui a dicembre mi ha chiesto scusa e io l’ho perdonato. Poi però continua imperterrito a nominare Soleil, a pensarla a scriverle, carica anche le cose su Twitter! Questo mi infastidisce. Invece di preoccuparsi del nostro rapporto, si preoccupa di Soleil e di starle vicino. Questa roba non mi piace, sono una donna che ha sofferto tre mesi per colpa sua. Ho sofferto per tre mesi ca**o e tu non ti preoccupi di me, ma di quella! (ovvero Soleil, ndr)”.

A seguito della sfuriata di Delia, Alex ha lasciato lo studio. Una volta rientrato ha dichiarato: “Ha detto che non vuole vedermi? Se ha preso la sua decisione io ne prendo atto“.