Amici 21, crisi tra Alex e Cosmary? Ecco cosa sta succedendo

Nella casetta di Amici di Maria De Filippi è tempo di incomprensioni…in amore. Nel corso del daytime è andata in onda la prima discussione tra Alex e Cosmary. Che cosa sta succedendo?

“Non capisco perché ti comporti così. Se io finisco lezione, sono stanca e voglio venire da te a darti un bacio, perché non posso?“, ha domandato la ballerina al cantante per cercare di capire il suo comportamento. “Perché per come sono fatto io per esternare queste cose davanti a tutti devo avere una certa sicurezza”, ha risposto lui. Le parole dell’allievo di Lorella Cuccarini, però, hanno ferito Cosmary, che ha deciso di allontanarsi. “Siamo tanto diversi. Io sono espansiva ed impulsiva, lui molto meno“, ha confessato l’allieva ai compagni di stanza.

L’indifferenza della ballerina, però, ha provocato una reazione di Alex: “Siamo troppo diversi, diamo importanza a cose diverse. Tu tu comporti allo stesso modo con tutti”. Per Cosmary “Il fatto che io sia dolce e disponibile con gli altri fa parte del mio carattere e non posso cambiarlo, ma si vede che con te c’è qualcosa di diverso”.