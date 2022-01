Biancaneve, Andrew Burnap nel cast del live action

Dopo l’annuncio di Rachel Zegler – che si è aggiudicata un Golden Globe per la sua Maria in West Side Story di Steven Spielberg – e di Gal Gadot nei panni della strega cattiva Grimilde, Andrew Burnap si aggiunge al cast del live action di Biancaneve. Subito si potrebbe pensare che interpreterà il principe e invece no. Stando a quanto riporta The Hollywood Reporter, il vincitore del Tony Award per The Inheritance a Broadway si calerà nei panni di un personaggio totalmente nuovo alla storia originale. Alla regia troviamo Marc Webb (già alla regia di The Amazing Spider-Man, 500 giorni insieme e Gifted – Il dono del talento), alla scrittura Erin Cressida Wilson (alla sceneggiatura de La ragazza del treno), mentre in veste di produttore c’è Marc Platt. Il musical, tratto dal film d’animazione Disney del 1937 ‘Biancaneve e i sette nani’, sarà accompagnato dalle canzoni originali create da Benj Pasek e Justin Paul, già autori di successi come La La Land, The Greatest Showman e Dear Evan Hansen. La produzione del film dovrebbe iniziare tra pochi mesi nel Regno Unito.