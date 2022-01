Jason Momoa e Lisa Bonet si lasciano dopo 16 anni

È arrivata al capolinea una delle coppie più romantiche di Hollywood. Dopo 16 anni, Jason Momoa e Lisa Bonet si separano. Ad annunciarlo, l’interprete di Aquaman con un post su Instagram.

“Abbiamo tutti sentito la pressione e i cambiamenti di questi tempi di trasformazione… Una rivoluzione si sta svolgendo e la nostra famiglia non fa eccezione… sentendo e crescendo dai cambiamenti sismici che avvengono. E così condividiamo la notizia della nostra famiglia. Ci stiamo separando. Non lo condividiamo perché questo sia degno di nota ma perché possiamo andare avanti con le nostre vite con dignità e onestà. L’amore tra di noi continua, evolvendosi nei modi in cui desidera essere conosciuto e vissuto. Ci liberiamo a vicenda per essere ciò che stiamo imparando a diventare. Incrollabile è la nostra devozione a questa vita sacra e ai nostri figli, insegnando loro cosa è possibile, a vivere la preghiere e a far prevalere sempre l’amore”.