Verissimo, Andrea Iannone parla di Belen Rodriguez e Giulia De Lellis

Oggi tra gli ospiti di Verissimo c’è Andrea Iannone. Durante la sua prima intervista televisiva, nel salotto di Silvia Toffanin, il pilota di MotoGP ripercorre due storie d’amore importanti: quella avuta con Belen Rodriguez, da poco single, e quella con Giulia De Lellis, attualmente impegnata con Carlo Gussalli Beretta. Andrea, reduce dal successo a Ballando con le Stelle, è in buoni rapporti con entrambe le ex.

“Con Belen ho avuto sempre un ottimo dialogo. Penso di aver portato dell’amore e del bene nella sua vita. Sono arrivato in un momento molto complesso per lei: si stava separando e il suo matrimonio era finito. L’ho sempre vista soffrire tanto per questo fallimento”, ha raccontato Iannone. In un periodo difficile della sua vita, la sospensione di quattro anni dalla pista per doping, ha conosciuto Giulia. “Lei mi ha vissuto quando è successa la catastrofe, avevo la testa altrove, poi l’amore è svanito. Con lei ho buonissimi rapporti, ci sentiamo spesso e le voglio bene. Mi ha dimostrato di esserci in qualsiasi momento ne avessi bisogno“, ha ricordato il pilota MotoGP.