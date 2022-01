Tg Diregiovani – Edizione del 18 gennaio

Nelle news del tg Diregiovani di oggi:

‘LOL: CHI RIDE È FUORI’, LA SECONDA STAGIONE A FEBBRAIO

Tutto pronto per la seconda stagione di ‘LOL: Chi ride è fuori’, il comedy show targato Amazon Original. I primi quattro episodi saranno disponibili in streaming su Prime Video da giovedì 24 febbraio e gli ultimi due dal 3 marzo. Fedez torna al timone dello show, affiancato questa volta da Frank Matano. Dieci gli artisti che si sfideranno a colpi di gag: Maccio Capatonda, Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti, Diana Del Bufalo, Maria Di Biase, Mago Forest. E ancora, Alice Mangione, Gianmarco Pozzoli, Tess Masazza e Max Angioni.

MANESKIN SUPER OSPITI A SANREMO. AKA 7EVEN POSITIVO AL COVID

Un anno dopo la loro straordinaria vittoria con ‘Zitti e buoni’ e una lunga serie di successi internazionali, i Maneskin tornano al Festival di Sanremo. Saranno ospiti dell’edizione in programma dall’1 al 5 febbraio. “Non vediamo l’ora di tornare dove questo folle anno è iniziato”, hanno scritto i ragazzi sui loro profili social. Sarà un passaggio di testimone vero e proprio quello della band che, dopo la kermesse e il primo posto all’Eurovision Song Contest, ha scalato ogni classifica fuori dai confini nostrani. Il gruppo aprirà il festival salendo sul palco dell’Ariston durante la prima serata. Intanto, tra i big spunta il primo positivo al Covid. Aka 7even ha annunciato di aver contratto il virus. Saltano per lui le prime prove nella città dei fiori.

SANREMO 2022, ANNUNCIATI I CONDUTTORI DEL PRIMAFESTIVAL

Partirà sabato 29 gennaio il PrimaFestival, la striscia quotidiana che regalerà anteprime e curiosità sul Festival di Sanremo 2022.Alla conduzione del tradizionale spazio sanremese sarà il terzetto composto da Ciro Priello dei the Jackal, Paola Di Benedetto e Roberta Capua. La sesta edizione del PrimaFestival, in diretta tutti i giorni intorno alle 20.30 su Rai1, subito dopo il Tg1, sarà dedicata ai temi caldi che animeranno la kermesse, con interviste, immagini ‘rubate’ durante le prove, notizie curiose e gossip esclusivi sui cantanti in gara e sugli ospiti.

LAURA PAUSINI, IN ARRIVO IL FILM AMAZON ORIGINAL SULLA POP STAR

È in arrivo quest’anno su Prime Video ‘Laura Pausini – Piacere di conoscerti’, il docufilm di Amazon Original dedicato alla vita della star italiana. Nato da un’idea originale della stessa Pausini, si tratta di un lungometraggio innovativo che svelerà al pubblico la sua vera anima, attraverso scorci inediti della sua vita privata e professionale. Un’occasione per l’artista di scoprire aspetti di sé e del suo mondo mai visti e immaginati, che per la prima volta saranno svelati al pubblico.

FEDEZ CONTRO DIKELE PER UN’INTERVISTA NON PUBBLICATA

Un’intervista mai pubblicata: inizia così il nuovo capitolo della storia di eterno dissapore tra Fedez e Antonio Dikele Distefano. Il rapper- su Instagram- si scaglia contro il suo Essemagazine per quella che si è rivelata “una mia imboscata, un tentativo goffo di farmi un’inquisizione”. Un mese fa, l’interprete di ‘Meglio del cinema’ ha rilasciato un’intervista allo scrittore in un teatro milanese: un botta e risposta non troppo piacevole che è esploso sul finale. Fedez– da quanto emerge dagli spezzoni arrivati online– ha stuzzicato Dikele su una domanda mancata: quella sui suoi rapporti con un altro noto rapper. L’intervista è stata chiusa bruscamente, Dikele non ha salutato Fedez e si è congedato solamente con il pubblico. “Essemagazine- dice ora Fedez- non è solo un magazine che parla di musica. È una pagina il cui proprietario è a libro paga di alcuni artisti e quindi totalmente asservito a loro”. Lo scrittore non ha, al momento, replicato.